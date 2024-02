5049 Stück Schwarzwild erlegt Die Jagd an der Saar wird immer beliebter

Die von der Vereinigung der Jäger des Saarlandes (VJS) zur 50. Kreisjägermeister- und Hegeringleitertagung eingeladenen Mitglieder nahmen von der Versammlung im Gasthaus Bohlen neben vielen neuen Informationen auch gleich ein ganzes Paket von Aufträgen mit nach Hause. Dafür sorgte schon der Vortrag von Landesjägermeister Josef Schneider, dessen Inhalte das weitgefächerte Spektrum von Aufgaben bei der waidgerechten Jagdausübung zum Schutz von Fauna und Flora abdeckten. Dabei beließ es auch die Umweltministerin Petra Berg nicht allein mit zustimmendem Kopfnicken. In ihrem Grußwort bedankte sie sich vielmehr ausdrücklich für das große Engagement der aktuell 5394 Jägerinnen und Jäger im Saarland, die einen konstruktiven Beitrag dafür leisteten, dem kleinen Land an der Saar zu einem Artenreichtum zu verhelfen, um das es selbst größere Bundesländer beneiden würden. „Ich bin zwar keine Jägerin, aber ich weiß, was die VJS und ihre passionierten Mitglieder für unsere Heimat leisten“, wobei sie nicht den Hinweis darauf vergaß, dass die Fachleute ihres Ministeriums durchaus nicht immer einer Meinung mit der Jägerschaft seien. Aber zum Beispiel bei der Diskussion über den Wolf, von dem bereits ein Rudel bei Birkenfeld bestätigt sei, habe sich schon die Kooperation mit den Jägern bewährt: „Sobald diese Räuber bei uns Probleme bereiten, nehmen wir unvoreingenommen sofort Kontakt mit der VJS auf, wir sind auf alles vorbereitet.“ Jede Wolfssichtung sollten die Jäger sofort melden.