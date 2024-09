Interview Reinhold Jost „Ein Zeichen für die unverbrüchliche Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich“

In Manderen, nur wenige Kilometer hinter der Grenze des Grünen Kreises, hat der saarländische Sport- und Innenminister eine symbolträchtige Grubenlampe an den Präsidenten des Departements Moselle übergeben. In ihr wurde bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki das Olympische Feuer von Athen nach Aalborg sicher im Flugzeug transportiert. Mit unserer Zeitung spricht Reinhold Jost über die Bedeutung der Lampe für die deutsch-französische Freundschaft – und den Mehrwert von sportlichen Veranstaltungen in der Grenzregion.

In dieser Grubenlampe wurde 1952 das Olympische Feuer von Athen nach Aalborg transportiert. Bei den Sommerspielen in Helsinki war auch das zu der Zeit eigenständige Saarland mit einem Olympischen Team vertreten. Bis Ende Oktober wird das kuturhistorische Zeugnis nun im französischen Schloss Malbrouck ausgestellt. Foto: Alina Leidisch