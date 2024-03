Interview Clive John „Es ist toll, wieder in Merzig zu sein“

Clive John ist ein begnadeter Country-Musiker und Kopf der „Johnny Cash Roadshow“. Von seiner Fähigkeit, den großen Künstler fast originalgetreu abzubilden, kann sich das Publikum am Donnerstag, 28. März, in der Stadthalle Merzig ein Bild machen. Denn an diesem Tag ist dort die Roadshow ab 20 Uhr zu erleben. Sie zählt zu den besten Tributeshows weltweit.