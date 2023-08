Interview Basti Campmann „Die Mundart ist unsere Corporate Identity“

In Saarburg gibt es demnächst „Kasalla“. Aber nicht Trash-TV-König Thorsten Legat macht seine Aufwartung, sondern die gleichnamige kölsche Band. Am Freitag, 25. August, um 20.30 Uhr wird sie das Open-Air-Gelände der Kaserne in ein Tollhaus verwandeln. Ursprünglich im Karneval beheimatet, hat sich die Gruppe um Frontmann Basti Campmann zu einem echten Publikumsmagneten auch außerhalb der fünften Jahreszeit entwickelt. Konzerte in Stadien mit vielen Tausend begeisterten Fans sind keine Seltenheit mehr. Auftritte im deutschlandweiten Fernsehen und einige erfolgreiche Studio-Alben haben der Popularität der Band in den letzten Jahren noch einmal einen richtigen Push gegeben. Mittlerweile ist die Band über zehn Jahre im Geschäft, was im Juni 2022 mit einem nachgeholten Konzert im ausverkaufen Rhein-Energie-Stadion in Köln gebührend gefeiert wurde. Aktuell ist Kasalla mit der Single „Rudeldiere“ am Puls der Zeit. SZ-Mitarbeiter Björn Becker hat sich vor dem Konzert in Saarburg mit Basti Campmann über den Ursprung der Band, die Zwangspause in der Corona-Zeit und den Gründen für den Erfolg von Kasalla unterhalten.