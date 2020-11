Geld aus dem Hause Bouillon : Innenministerium unterstützt kommunale Projekte im Landkreis Merzig-Wadern mit rund 1,5 Millionen Euro

Merzig-Wadern Das saarländische Innenministerium hat seit Juni dieses Jahres für mehrere kommunale Projekte Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt rund 11,75 Millionen Euro gewährt.

Das gab das Ministerium jetzt bekannt. Die Kommunen im Landkreis Merzig-Wadern erhalten demnach davon rund 1,44 Millionen Euro, es würden insgesamt zwölf Förderbescheide ausgestellt. Insgesamt wurden 80 Bescheide an 43 saarländische Kommunen und zwei kommunale Gesellschaften erteilt. „Ich freue mich, dass wir innerhalb weniger Monate so viele kommunale Projekte fördern konnten. Damit leisten wir gerade auch in Krisenzeiten einen wichtigen Beitrag für die Verbesserung der schwierigen finanziellen Situation der Kommunen“, erklärt Innenminister Klaus Bouillon.

Die bewilligten Bedarfszuweisungen von Juni bis Oktober 2020 verteilen sich wie folgt auf die Landkreise: In den Regionalverband Saarbrücken gehen etwa 2,9 Millionen Euro, in den Landkreis Neunkirchen 887 500 Euro, in den Landkreis Saarlouis knapp 3,1 Millionen Euro, in den Saarpfalz-Kreis etwa 1,34 Millionen Euro und in den St. Wendel etwa 2,11 Millionen Euro.