Sanierung schreitet voran Weitere Finanzspritze für Sanierung des Blättelbornstadions

Der Sanitärtrakt in dem lang gezogenen Umkleidegebäude am Rand des frisch sanierten Sportfeldes wird im Zuge der Sanierung abgerissen und neu errichtet – barrierefrei und nach neuesten bautechnischen Standards. Die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Gebäudes beschäftigt in der Stadt Merzig seit gut fünf Jahren Verwaltung und Kommunalpolitik.