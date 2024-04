In der Kirche Herz Jesu An Karfreitag ging‘s um Lebensfragen

Besseringen · In meditativer Atmosphäre konnten Besucherinnen und Besucher in der Herz-Jesu-Kirche in Besseringen persönliche Gespräche führen und sich in Ruhe mit ihren Gedanken auseinandersetzen. Organisator war die Initiativgruppe Geistliches Zentrum Merzig.

10.04.2024 , 13:03 Uhr

In der Kirche Herz Jesu in Besseringen luden Stationen zum In sich gehen ein. Foto: Karin Jacobs