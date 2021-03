Merzig : Demo zum Frauentag in der Merziger Fußgängerzone

Bei der Demo in Merzig unterwegs waren von der Initiative „Omas gegen Rechts“ (von links) Elfriede Beckersdorfer, Gudrun Aulitzky, Ingrid Buchberger und Nina Mohr-Buchberger. Foto: Daniel Bonenberger

Merzig Der 8. März ist der Internationale Weltfrauentag. In der Merziger Fußgängerzone demonstrierte am Montag die Initiative „Omas gegen Rechts“ für die Rechte der Frauen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bestehe die Gefahr, dass die Rechte der Frauen wieder beschränkt werden könnten.