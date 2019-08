Ehrung in Hilbringen : 25 Jahre engagiert für Senioren im Ort

Ehrung in Hilbringen

Hilbringen Einmal im Monat gibt es in Schwemlingen einen Seniorennachmittag, organisiert vom Seniorenkreis. Dessen Leiterin Inge Bach wurde nun für ihre Tätigkeit geehrt.

Die Pfarrei St. Petrus in Ketten Hilbringen hatte am Sonntag anlässlich des Patronatsfestes wieder zu einem Pfarrfest eingeladen. Entsprechend dem Thema „Bunte Fäden im Netz unserer Pfarrgemeinde“ erhielten alle Besucher des Festhochamtes beim Eintritt in die Kirche verschiedenfarbige Wollfäden, deren Symbolkraft später erläutert wurde.