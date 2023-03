Bepflanzungsarbeiten Ampelkreuzung am Stadteingang von Merzig: Abbiegespur zur Stadthalle wird ab Montag gesperrt

Autofahrer, die in der kommenden Woche in Merzig unterwegs sind, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen gefasst machen: Im Rahmen der laufenden Umbaumaßnahmen am westlichen Stadteingang Merzig von Hilbringen her (Hilbringer Brücke) wird es im Bereich der Mittelinsel auf der Lothringer Straße vor der Ampelkreuzung eine zeitweilige Sperrung von Fahrspuren geben. Am Wochenende 18. und 19. März soll dieser Bereich sogar komplett gesperrt werden. Dies teilt die Stadtverwaltung von Merzig mit.