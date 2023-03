Pizza, Feinkost und vieles mehr Ein Stück pures Sizilien in Merzig

Seit 2005 ist die Pizzeria Sant‘ Angelo in der Trierer Straße in Merzig eine ausgezeichnete Adresse für Liebhaber der italienischen Küche. Coronabedingt musste das Lokal im Herbst 2021 schließen. „Das war eine sehr harte Zeit, und uns war klar, dass wir unser Konzept erweitern mussten. Deshalb haben wir unser Restaurant in einen Feinkostladen umgebaut. Die Getränketheke wurde kurzerhand als Verkaufstheke umfunktioniert. Somit waren wir trotz Corona für unsere Kundschaft präsent“, berichten die Inhaber Rosangela und Emanuele Nogara.