Dreiländereck Classic 2024 Merzig Viele Oldtimer gab es in Merzig zu bewundern

Der ADAC-Dreiländereck-Classic ist am vergangenen Sonntagmorgen vor dem Stadthaus in Merzig gestartet. Bereits zum 14. Mal hat der ATC Merzig, gemeinsam mit dem TCO Orscholz, diese Veranstaltung organisiert. 46 Oldtimer und Youngtimer-Liebhaber haben sich daran beteiligt. Gefahren wurde auf einer Strecke, die durch die schönsten Gegenden des Kreises Merzig-Wadern und des angrenzenden Frankreichs führte. Im weiteren Verlauf ging es dann über den Gau, den Bereich zwischen Saar und Mosel bis zum Zielort in Losheim am See. Unterwegs wurden den Fahrerteams verschiedene fahrtechnische Geschicklichkeitsaufgaben gestellt, die es zu bewältigen galt.