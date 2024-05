Schullaufmeisterschaft Viel Freude in einem ganz großen Gewusel

„Ich bin heute den ganzen Tag hier im Stadtpark“, erzählt Michael Berndt, Sportlehrer des Peter-Wust-Gymnasiums in Merzig und für diesen Tag Chef des PWG-Sport-Teams, im Gespräch. Er sei bereits seit kurz vor halb sieben vor Ort, auch um bei der Vergabe der Startnummern an die Lehrkräfte und am Infopoint zu helfen. Bleiben wird er bis zum bitteren Ende, wie er erzählt, auch wenn die PWG-Schüler sich nach und nach auf den Heimweg machen. „Aber das macht mir nichts aus“, sagt Berndt lachend. „Ich bin jedes Jahr bei den Schullaufmeisterschaften, eigentlich schon seit es diese Veranstaltung gibt, und es macht einfach immer wieder unheimlich Spaß.“ Die Kinder seien oft unglaublich motiviert, und es sei einfach schön zu sehen, wie viel Spaß sie beim Laufen und Sport treiben haben.