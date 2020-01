Bauarbeiten in Merzig : Arbeiten auf Hilbringer Brücke starten

Merzig Am Montag beginnt die Sanierung. Der LfS kündigt während der Bauzeit halbseitige Sperrung mit Einbahnregelung an.

Der Verkehr auf der Lothringer Straße in Richtung Hilbringen wird vor der Baustelle aus auf die Umgehungsstraße L 174 (Trierer Straße in Richtung Besseringen) umgeleitet. Von dort aus geht es im Kreisverkehr auf die B51 in Richtung Ballern weiter. Von dieser Stelle aus bestehen laut LfS zwei Anschlussmöglichkeiten. Zum einen zur A8-Anschlussstelle Schwemlingen hin, zum anderen in Richtung L 170R (Särkover- und Ballerner Straße) nach Hilbringen.