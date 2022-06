Einbruch in Besseringen : Mutige Frau hilft bei der Festnahme eines Diebes

Besseringen Eine Frau hat der Polizei durch ihren beherzten Einsatz die Arbeit um einiges erleichtert.

Eine mutige Frau hat am Donnerstagabend der Polizei zu einer Festnahme verholfen. Die 39-Jährige beobachtete einen fremden Mann in ihrem Garten, der gerade dabei war, mehrere Elektrogeräte aus einem Unterstand zu entwenden, wie die Polizei mitteilt. Als die Frau ihn daraufhin ansprach, floh der Einbrecher mit einem Fahrrad. Sofort verfolgte sie den 48-Jährigen mit ihrem Auto. Einige hundert Meter entfernt gelang es ihr, den Mann zu stoppen, indem sie sich mit dem Auto quer vor ihn stellte. Zwar konnte sie den Einbrecher noch an seiner Kleidung festhalten, der Mann schaffte es jedoch kurz darauf sich losreißen, ließ seine Beute und das Fahrrad zurück und konnte zu Fuß entkommen – zumindest vorerst. Denn schließlich entdeckte die Polizei den amtsbekannten Mann, der bereits mehrere Delikte dieser Art zu verantworten hat, in einem Versteck auf einem gewerblichen Grundstück und nahm ihn fest. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und er wurde in der JVA Saarbrücken untergebracht.