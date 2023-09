Start des jahrgangsübergreifenden Lernens in Besseringen Jahrgangsübergreifendes Lernen: Eine Premiere nicht nur für zehn Abc-Schützen

„Meine Tüte wird von Jahr zu Jahr immer kleiner, während eure groß ist“, schmunzelt der Gemeindereferent von St. Peter, der in der Besseringer Grundschule Religionsunterricht gibt, und hat die Lacher auf seiner Seite. Für die Mädchen und Jungen ist nicht nur der erste Schultag eine Premiere, sondern auch die Art, wie sie unterrichtet werden: Jahrgangsübergreifendes Lernen in der Schuleingangsphase, kurz JÜL, nennt sich nach den Worten von Rektorin Elke Lehnen diese Form des Lernens. „Sie arbeiten ihren Fähigkeiten entsprechend an verschiedenen Unterrichtsmaterialien“, erläutert Lehnen. Am Ende des Schuljahres verlassen die Schüler der Jahrgangsstufe zwei nach ihren Worten in der Regel die gemischte Lerngruppe, um in die Klassenstufe drei aufsteigen. Die Schüler der Jahrgangsstufe eins bleiben in der altersgemischten Gruppe und sind Schüler der Jahrgangsstufe zwei – und somit die Älteren.