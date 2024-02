Zirkusprojekt Meisterleistungen in der Manege der Minis

Mit einer Vorstellung am Freitag und zwei am Samstagmorgen ist auf dem Schulhof an der Grundschule Besseringen ein einwöchiges Zirkusprojekt zu Ende gegangen. Der Besseringer Kindergarten, die Grundschule und der Förderverein Kindercampus, haben ihre Projektpartnerschaft genutzt, um den Kindern eine große Freude zu machen. Das ist ihnen auf großartige Weise gelungen und den Zuschauern der drei Veranstaltungen hat es ebenfalls großen Spaß bereitet, ihren Sprösslingen bei Akrobatik, Zauberei und Feuerakrobatik zuzusehen. Denn was die Kleinen in einer Woche gelernt haben, war für jeden Zuschauer deutlich erkennbar, eine ganze Menge.