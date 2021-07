Impfaktion in der Stadthalle : Menschen können sich in Merzig mit Biontech impfen lassen

Am kommenden Samstag, 10. Juli, können sich Menschen ab 15 Jahren in der Merziger Stadthalle mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen.

Eine weitere Impfaktion steht am Samstag, 10. Juli, in Merzig an. Wie die Stadt mitteilt, besteht von 10 bis 17 Uhr in die Stadthalle die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Zum Einsatz kommt nach Worten der stadt der Impfstoff von Biontech. Das Angebot richte sich vorrangig an die Einwohnerinnern und Einwohner des Landkreises Merzig-Wadern.