Neujahrsempfang Mitgliederzahl bei Merziger Wehr sinkt

Löschbezirksführer gesucht: Hauptbrandmeister Joachim Maxheim, seit 2001 an der Spitze der Merziger Feuerwehr, sucht einen engagierten Nachfolger. Spätestens im November soll der Wechsel vollzogen sein. Wenn sich ein geeigneter Kandidat findet, dann sogar früher. Die Verantwortung kann er guten Gewissens abgeben, denn er hinterlässt einen gut aufgestellten und bestens funktionierenden Löschbezirk. Ans Aufhören denkt Joachim Maxheim indes noch nicht und will bis zur Altersgrenze an einer weniger stressigen Stelle weitermachen.