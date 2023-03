Kein Nachrücker mehr vorhanden AfD-Fraktion im Merziger Stadtrat existiert nicht mehr

Die AfD-Fraktion im Merziger Stadtrat ist Geschichte: Wie in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Donnerstag bekannt wurde, hat sich die Fraktion aufgelöst. Grund: Mit Schreiben vom 18. März hatte AfD-Ratsmitglied Jörg Ulrich Gruhn mit sofortiger Wirkung sein Mandat im Stadtrat niedergelegt. Zuvor hatte bereits sein Fraktionskollege Dieter Leistenschneider seinen Rückzug aus dem Stadtrat erklärt, für ihn war vor wenigen Monaten Anita Tilk nachgerückt. Als nun auch Gruhn sein Mandat abgab, fehlte es auf der Kandidatenliste der AfD, die diese für die Kommunalwahl 2019 aufgestellt hatte, an Nachrückern. Somit bleibt Gruhns Platz im Stadtrat fortan unbesetzt, das Gremium hat nur noch 38 statt 39 Mitglieder.