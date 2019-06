Merzig-Wadern : Im Kreistag bricht eine neue Ära an

Merzig Zwei Drittel der Mitglieder in dem Gremium scheiden aus, darunter die langjährigen Fraktionschefs von CDU und SPD. In der kommenden Amtszeit werden viele neue Köpfe den Kreistag prägen.

33 Mitglieder gehören insgesamt dem Kreistag an. Das bedeutet, gut zwei Drittel des Gremiums werden jetzt durch neue Mitglieder besetzt. Sie beschließen über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, die unterteilt sind in Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen. Zu den Pflichtaufgaben zählen unter anderem die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Sozial- und Jugendhilfe, der Öffentliche Personennahverkehr und die Trägerschaft der weiterführenden Schulen. Freiwillige Leistungen werden erbracht in den Bereichen Weiterbildung (Volkshochschule, Musikschule), Kulturpflege (Kulturstiftung mit den drei Einrichtungen Archäologiepark Römische Villa Borg, Museum Schloss Fellenberg und Burg Montclair), Sportförderung, Wirtschaftsförderung und Tourismus.

Für ihr besonderes Engagement im Kreistag, das über mehrere Amtsperioden hinausging, wurden die Kreistagsmitglieder Evi Maringer, Edmund Kütten und Alfons Traut geehrt. Evi Maringer gehörte seit 1992 dem Kreistag an und war seit August 1999 Fraktionsvorsitzende der SPD. In ihrer Amtszeit war sie in vielen Gremien als gewähltes Mitglied tätig, dazu gehörten unter anderem der Kreisausschuss, die Personalkommission, der Bildungsbeirat und der Vorstand der Kulturstiftung. Edmund Kütten gehörte seit 1994 dem Kreistag an und war seit 2002 Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag. Von 2004 bis 2012 war er Mitglied des Saarländischen Landtages. Kütten arbeitete ebenfalls viele Jahre in mehreren Gremien, wie zum Beispiel dem Kreisausschuss, dem Kreisrechtsausschuss, der Personalkommission und dem Umwelt-, Agrar- und Energieausschuss mit. Alfons Traut gehörte am längsten dem Kreistag an. Er war seit 1991 als Kreistagsmitglied tätig, engagierte sich im Kreisausschuss und in mehreren Gremien.