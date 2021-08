Wohnraum und Büroflächen für den Merziger Stadtteil : Neue Pläne für das Quartier Hirtengarten

Die rückwärtigen Hofflächen des Areals sollen hochwertig begrünt werden, hochstämmige Bäume und Hecken sollen dort gepflanzt werden. Foto: Azury Living GmbH

Hilbringen 13 neue Eigentumswohnungen plus Büroräume sollen in Hilbringen entstehen. Was die Investoren vor Ort planen und warum das Projekt für den Merziger Stadtteil „zukunftsweisend“ sein soll.