Kooperation mit Merziger Theatergruppe Auch Dracula kommt zur Blutspende

„Nacht der Vampire“ – unter diesem Motto finden am Dienstag, 5. September, in Merzig und am Mittwoch, 6. September, in Hülzweiler Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) statt. Von 15 bis 19.30 Uhr sind Spender in die Merziger Stadthalle beziehungsweise ins Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler eingeladen.

04.09.2023, 14:45 Uhr

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Emma Sophie Neu