Handball-Saarlandliga Wölfe beißen sich an der Tabellenspitze fest

Nach dem Stadtderby in der Handball-Saarlandliga war die Stimmung bei den Gastgebern und auf den Rängen bestens. Die knapp 500 Zuschauer feierten ihren HSV Merzig-Hilbringen, nachdem dieser den Lokalrivalen TuS Brotdorf am Samstag mit 36:30 (17:13) bezwungen hatte. „In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar technische Fehler zu viel. Nach der Pause haben wir es besser gemacht und uns am Ende verdient durchgesetzt“, sagte HSV-Kreisläufer Marcel Rudolph, mit sechs Toren zweitbester Werfer der Gastgeber hinter dem neunmal erfolgreichen David Pfiffer, zufrieden.