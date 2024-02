HSV Merzig/Hilbringen Mit einer blutigen Nase zum Unentschieden

Große Emotionen, eine harte körperliche Gangart und Spannung bis zur letzten Sekunde. Das Spitzenspiel in der Saarlandliga zwischen dem Tabellendritten HC St. Ingbert-Hassel und Spitzenreiter HSV Merzig/Hilbringen erfüllte am Samstag die Erwartungen an einen mitreißenden Handball-Abend. Es endete 27:27 (13:15). Zwischenzeitlich wurde es sogar blutig. „Vom Kampf, von den Emotionen, von der Härte war das definitiv ein Spitzenspiel“, lautete das Fazit von Sebastian Meister, dem Kreisläufer des HC St. Ingbert-Hassel. Sein Gegenüber Marcel Rudolph bestätigte: „Es war ein sehr intensives Spiel.“