Handball Wenn frühere Teamkollegen zu Rivalen werden

Vergangene Saison waren Andreas Birk und David Pfiffer gemeinsam bei den Handballfreunden Iltal tätig. Im Saarlandliga-Derby zwischen Spitzenreiter HSV Merzig/Hilbringen und dem Tabellenachten TuS Brotdorf am Samstag um 18 Uhr in der Thielsparkhalle in Merzig kommt es zum Wiedersehen – auf unterschiedlichen Seiten: Birk steht als Trainer des TuS Brotdorf vor seinem ersten Merziger Derby, Pfiffer bestreitet für Merzig/Hilbringen sein erstes seit mehr als vier Jahren.