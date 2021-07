Unfall auf der A8 zwischen Saarlouis und Merzig : Holzscheit sorgt für Schäden an mehreren Autos

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Rehlingen-Siersburg (red) Ein Brennholzscheit hat am Sonntag Schaden an mehreren Autos verursacht. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, hatte ein unbekannter Fahrer das Scheit im Bereich des Rastplatzes Niedmündung in Fahrtrichtung Merzig verloren.

Mehrere nachfolgende Fahrzeuge überfuhren den Gegenstand auf der Fahrbahn, sodass Sachschäden entstanden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen bezüglich des unbekannten Fahrzeugführers.