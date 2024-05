Sturmklingeln um 3.30 Uhr nachts, dann kam das Wasser Hochwasser bedrohte Häuser: Feuerwehr rettet Hilbringer per Schlauchboot

Hilbringen · Hochwasser im Saarland: Schwer betroffen waren die Anwohner der Straßen an der Tuchbleiche und Im Hanfland in Merzig-Hilbringen. Sie mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen und schildern, was sie erlebten.

22.05.2024 , 08:30 Uhr

Ein Drohnen-Foto zeigt die massiven Überschwemmungen in Merzig-Hilbringen am Samstag. Foto: Britz Heiko/Heiko Britz

Von Margit Stark