Hinweise gesucht : VW-Fahrer flüchtet nach Unfall an Kreuzung

Merzig Ein Fahrer eines roten VW-Golf hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Kreuzung in Merzig beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto gerammt und ist nach der Tat geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Fahrer eines roten VW-Golfes, 7-er Baureihe, hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Rückwärtsfahren an der Ampel an der Kreuzung hinter der Stadthalle Merzig ein hinter ihm stehendes Auto beschädigt. Nachdem die am Unfall beteiligten Personen sich kurz unterhalten hatten, hat sich der Mann mit seiner Beifahrerin unerlaubt in ihrem roten VW-Golf von der Unfallstelle in Richtung Beckingen entfernt, teilt die Polizeiinspektion Merzig mit. Beim Aufprall der beiden Autos wurde der Golf im Heckbereich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zur Tat oder dem beschädigten Fahrzeug wissen.