Serie Kapellen im Kreis Merzig-Wadern Vorbeifahrende Schiffer besuchten oft das Kreuz

Mit einem Kreuz beginnt im frühen 18. Jahrhundert die Geschichte der Heiligkreuzkapelle in Merzig. Erzbischof Franz Ludwig hatte zu einer Apostolischen Mission aufgerufen. In der Nähe des heutigen Bahnhofes errichteten Jesuitenpadres eine Missionsbühne, von der aus die frommen Büßer, mit Kreuzen oder Balken beladen, zu einer Prozession aufbrachen. Auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden kamen zahlreiche Gläubige, um an diesem Ereignis teilzunehmen.