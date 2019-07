Merzig : Hildegard Gries bleibt an der Spitze der Seniorenunion

Der neue Kreisvorstand der CDU-Seniorenunion mit der wiedergewählten Vorsitzenden Hildegard Gries (5.v.r.). Auf dem Foto dabei sind die Landtagsabgeordneten Frank Wagner (rechts) und Stefan Thielen (links). Einige VS-Mitglieder fehlen. Foto: nb

MERZIG Gemäß dem Motto „Zukunft braucht Erfahrung“ wird der Kreisverband Merzig-Wadern der CDU-Seniorenunion auch in den nächsten zwei Jahren von Hildegard Gries geleitet. Die im Hotel Römer versammelten Delegierten bestätigten die in Losheim wohnhafte erste Vorsitzende bei der Vorstandsneuwahl einstimmig in ihrem Amt.

Als Gäste der Versammlung begrüßte Gries den CDU-Kreisvorsitzenden, den Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld, sowie die Landtagsabgeordneten Frank Wagner und Stefan Thielen. Diese betonten nach einem stillen Gedenken an die verstorbenen Mitglieder in kurzen Grußworten ihre herzliche Verbindung zu der Senioren-Union (SU), die wieder ein verlässlicher Unterstützer der CDU-Kandidaten im Wahlkampf gewesen sei.

Info Der neue Vorstand der Seniorenunion Der neue Vorstand: Hildegard Gries aus Losheim (erste Vorsitzende) Dr. Manfred Grub aus Losheim und Heinz-Jürgen Spuller aus Haustadt (Stellvertreter), Siegbert Baum aus Beckingen (Schriftführer), Karl-Walter Schmidt aus Hilbringen (Schatzmeister), Ernst Schrader aus Brotdorf (Organisationsleiter), Gretel Kloß aus Beckingen (Mitgliederbeauftragte) sowie die Beisitzer Monika Annen (Schwemlingen), Wolfgang Lamprecht (Merzig), Alois Austgen (Merchingen), Hedi Ehrl (Beckingen), Axel Jungmann (Beckingen), Brunhilde Schnur (Beckingen), Georg Hasenmüller (Mettlach), Otto Fuhrmann (Mitlosheim) Elmar Gries (Losheim), Manfred Kögel (Losheim), Manfred Ludwig (Perl) und Theo Seiwert (Merchingen). Kassenprüfer sind Helmut Backes und Alwin Mertes. Des Weiteren wurden auch die Delegierten für Landes- und Bundesdelegiertentagungen gewählt.

Das unterstrich auch die alte und neue Vorsitzende, die ihre Freude über die eindeutige Wiederwahl der Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und des Merziger Bürgermeisters Marcus Hoffeld ausdrückte, in ihrem Rechenschaftsbericht erwähnte. „Wir sind als Seniorenunion engagierte Wahlhelfer und inhaltlich sowie personell im Kreis gut aufgestellt und wollen uns einmischen und mitmischen“, sagte Hildegard Gries.

Ältere Menschen seien ein Gewinn für die Gesellschaft und trügen wesentlich dazu bei, die Herausforderungen der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Erneuerung sowie des demographischen Wandels zu bewältigen. „Als zweitgrößte Vereinigung der CDU mit bundesweit 56 000 Mitgliedern haben wir den Auftrag, die Meinungen und Anregungen der älteren Mitbürger innerhalb der CDU einzubringen und umzusetzen. Wir haben mit unserer Arbeit im Kreis wiederum bewiesen, dass wir für immer neue Herausforderungen einstehen“, sagte sie.

54 Prozent der über 70-Jährigen hätten bei den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai die CDU gewählt, was ein erfreulicher Beleg für die Abneigung der Senioren gegenüber extremen Parteien sei. Wie Gries weiter berichtete, traf sich der Vorstand des SU-Kreisverbandes seit Juni 2017 zu elf Vorstandsitzungen und führte 18 Veranstaltungen durch. In der Landesvertreterversammlung wurde Hildegard Gries auch zur stellvertretenden Landesvorsitzenden und ihr Kollege Dr. Manfred Grub, ebenfalls aus Losheim, in den Landesvorstand gewählt.

Zur Pflege der Geselligkeit innerhalb der SU fanden unter anderem eine Besichtigungen der Staustufe Serrig, des Kaltwasser-Geysirs in Andernach und des Baumwipfelpfades in Orscholz auf dem Plan. Des Weiteren wurden Exkursionen nach Bliesbrück-Reinheim und Metz unternommen sowie ein Heringsessen, ein Spargelessen, ein Oktoberfest, ein Martinsgansessen und eine Adventsfeier durchgeführt. Auch in den nächsten beiden Jahren wird ein ansprechendes Programm geboten. Los geht es am 10. Juli mit einer Fahrt nach Monschau in der Eifel.