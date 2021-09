Saarwiesenlauf startet am 19. September : Saarwiesenlauf: Das Jubiläum wird virtuell ausgetragen

Szenen wie diese beim Start des Fünf-Kilometer-Jedermannlaufs 2019 wird es pandemie-bedingt auch in diesem Jahr nicht geben. Foto: CEB/Ruth Hien

Hilbringen Der LV Merzig, die Sparkasse und CEB richten die traditionelle Benefizveranstaltung in diesem Jahr erneut als digitale Alternative aus.

Der Saarwiesenlauf startet in die nächste Runde – und wird auch in diesem Jahr alternativ ausgetragen. Angesichts der geltenden Corona-Vorschriften organisieren der Leichtathletik-Verein (LV) Merzig, die Sparkasse Merzig-Wadern und die Christliche Erwachsenenbildung (CEB) die 20. Auflage des Benefizlaufes zugleich als „2. Virtueller Saarwiesenlauf“. Die Veranstalter wollen den Sportlern eine gewisse Wettbewerbssituation bieten und zugleich, wie schon in den vergangenen Jahren, Spenden für zwei gemeinnützige Projekte sammeln. Ganz getreu dem langjährigen Motto: „Mach mit – lauf mit – hilf mit!“.

Trotz aller Digitalität – gelaufen wird selbstverständlich im realen Leben. Die Teilnehmer können sich von Sonntag, 19. September, bis Sonntag, 3. Oktober, auf der Internetseite der CEB anmelden. Angesprochen werden sowohl passionierte Sportler als auch Freizeitläufer, vom Schüler bis zum Senioren. Alle haben die Wahl zwischen Distanzen über zwei, fünf oder zehn Kilometer. Der Zwei-Kilometer-Lauf richtet sich an Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 2006 und jünger, die Teilnahme ist kostenfrei. Für die fünf und zehn Kilometer beträgt das Startgeld 2,50 Euro (für Teilnehmer bis 15 Jahre) beziehungsweise fünf Euro (für Teilnehmer ab 16 Jahren). Es besteht auch die Möglichkeit, freiwillig einen höheren Betrag zu zahlen. Der Erlös wird zu gleichen Teilen an die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V. und das Bolivien-Hilfsprojekt „Rabeas Traum“ gespendet.

Die Läufer können innerhalb des vorgegebenen Zeitraums starten, wo sie wollen. Auch die Stecke – ob flach oder mit Steigungen, Straße oder Trail – können sie frei wählen. Wer seine Mitwirkung am Saarwiesenlauf zeigen möchte, kann die Startnummer wie gewohnt an die Bekleidung heften. Die Nummer erhalten die Sportler nach der Anmeldung per E-Mail, ebenso wie einen Link, über den sie die gelaufene Zeit eintragen können. Ein Nachweis, etwa über einen Screenshot, ist nicht erforderlich.

Die Ergebnisse werden bis zum Ende der Laufzeit täglich auf dem Portal aktualisiert, die finale Liste ist ab dem 4. Oktober verfügbar. Für jeden Teilnehmer wird eine Urkunde erstellt, die ausgedruckt werden kann. Die Organisatoren verzichten darauf, die besten Lauf-Leistungen zu prämieren, da die Läufer unter unterschiedlichen Bedingungen starten und so auch dieses Budget an die Hilfsprojekte weitergeleitet werden kann.

Bilder ihrer Teilnahme können die Sportler unter dem Hashtag #saarwiesenlauf2021 in den sozialen Netzwerken posten. Eingereichte Fotos werden zudem auf der Facebook- und Instagram-Seite der CEB veröffentlicht.

Seit 2002 konnten die Veranstalter insgesamt 47 000 Euro für Hilfsprojekte sammeln und spenden. Auch wenn der Lauf zum zweiten Mal in Folge nicht als gemeinsame Veranstaltung in den Saarwiesen ausgetragen werden kann, hoffen die Organisatoren auf eine rege Teilnahme an der Jubiläumsauflage.