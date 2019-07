Hilbringen : Herzsportgruppe feiert 40. Geburtstag

Hilbringen Ehrungen langjähriger Mitglieder und einen Blick zurück auf die Entstehung der Gruppe hat es bei der Feier am Freitag in Hilbringen gegeben.

Die Herzsportgruppe Merzig-Hilbringen hat am Freitag ihr 40-jähriges Bestehen in der CEB-Akademie in Hilbringen gefeiert. Ihr Gründer, Dr. Ernst Zimmer, berichtete dabei in einem Festvortrag von dem Entstehen der Gruppe. Ebenfalls anwesend waren alle aktiven Teilnehmer, Übungsleiter und betreuende Ärzte.

Zimmer rekapitulierte im Vortrag, dass die Lehrmeinung bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die körperliche Schonung von Patienten nach einem Herzinfarkt vorsah. Statt einer raschen Mobilisation und Rehabilitation verordneten die Ärzte strengste Bettruhe. Das änderte sich, als 1975 eine Studie zu dem Ergebnis kam, dass die Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt bei früh mobilisierten Patienten bei 3,6 Prozent lag, wohingegen die Sterberate bei spät mobilisierte Personen viermal so hoch war.

Diese Studie von Victor Gottheiner las auch der junge und frisch gebackene Arzt Ernst Zimmer, der sich an der Sporthochschule in Köln in Sportmedizin weiterbilden ließ. Daraufhin fing Zimmer in seiner Zeit im Merziger Krankenhaus an, mit einer kleinen Gruppe im Schwesternwohnheim Gymnastik zu machen. Was ihm dabei auffiel? „Auffallend viele Teilnehmer waren Mitarbeiter bei Villeroy und Boch“, erinnert sich Zimmer, der ein bestimmtes Krankheitsbild erkannte: Zu viel Alkohol, Nikotin und zu wenig Sport machten den Gefäßen zu schaffen. Kriterien, die einen Herzinfarkt begünstigen.