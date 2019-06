Herzlichen Glückwunsch : Josef Scherer feiert heute seinen 90.­­ Geburtstag

Josef Scherer. Foto: Scherer

Brotdorf Josef Scherer aus Brotdorf feiert heute seinen 90. Geburtstag. Am 26. Juni 1929 in Wadrill geboren, zog Josef Scherer zusammen mit seiner Ehefrau Berta aus beruflichen Gründen nach Brotdorf. In Merzig stand er in Diensten der AOK des Saarlandes.

