Spende an evangelische Kirchengemeinde Merzig : Herzensengel unterstützen Bau eines Aufzugs im Gemeindehaus

Merzig Einen Scheck in Höhe von 3000 Euro hat Adrian Schmitz, Vorsitzender des Vereins Herzensengel, zusammen mit Vereinskassierer Manfred Braun an Pfarrer Klaus Künhaupt von der evangelischen Kirchengemeinde Merzig überreicht.

Die Herzensengel unterstützen damit die Kirchengemeinde beim Bau eines Aufzugs im Gemeindehaus, der vor allem Menschen mit Behinderung zugutekommen soll. Dadurch wird gehbehinderten Mitmenschen die Teilnahme an Veranstaltungen in der ersten Etage und im Jugendkeller ermöglicht.

„Unverschuldet in Not geratenen Mitbürgern zu helfen, das ist der Zweck unseres Vereins“, sagte Schmitz, „dazu gehört auch, dass behinderte Menschen an Freizeitangeboten teilnehmen können. Vor allem Jugendliche, die die Treppe in den Keller nicht überwinden können, sind jetzt dabei!“ Mit Künhaupt freuen sich über die Unterstützung auch die Jugendmitarbeiter der Gemeinde, Julia Schneider und Frank Paqué.