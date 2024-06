Sterneneltern und Herzensengel Wenn aus Babys Sternenkinder werden

Was es für Eltern bedeutet, wenn das erwartete Baby viel zu früh stirbt, um die unendlichen Hoffnungen ihrer Familien tatsächlich erfüllen zu können, können möglicherweise nur Sterneneltern ermessen. Aber wenn verstorbene Babys zu Sternenkindern werden, steht ihren zurückgelassenen Eltern auf Wunsch der Verein Sterneneltern Saarland in Saarlouis zur Seite. Für ein neues Projekt dieses Vereins nahm die Vorsitzende Sandra Kern jetzt dankbar eine Spende über 3000 Euro vom Vorsitzenden des in Merzig beheimateten Vereins Herzensengel Saarland, Adrian Schmitz, entgegen. Dass die Übergabe des symbolischen Spendenschecks in der Filiale der IKK Südwest in Saarlouis stattfand, geschah allerdings nicht zufällig. Dort begrüßte Prof. Dr. Jörg Loth als IKK-Vorstandsvorsitzender und gleichzeitig als Botschafter der Herzensengel Kern und Schmitz.