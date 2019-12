Spendenübergabe in Merzig : Herzensengel helfen bei Anschaffung von Transporter mit Rollstuhllift

Professor Jörg Loth und Margot Müller vom Herzensengel-Vorstand übergeben das rollstuhlgerechte Fahrzeug an Elli Frisch (rechts). Foto: Margot Müller

Merzig Nach einem schweren Schlaganfall ist der 55-jährige Eduard Frisch aus Merzig überwiegend auf die Pflege in einer Einrichtung angewiesen. So oft es ihr möglich ist, betreut seine Frau Elli ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung in Merzig.

Von Tina Leistenschneider