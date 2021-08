Hilfe für Hochwasser-Betroffene : Merziger Herzensengel sammeln Spenden für Flutopfer

Merzig Die Merziger Herzensengel haben sich auch für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen engagiert. Und sie bitten weiter um Spenden.

„Auch werden wir, wenn ein wenig Normalität eingetreten ist, die Betroffenen vor Ort aufsuchen und dann noch helfen, wenn die Hilfe abgeflaut ist“, führt Adrian Schmitz weiter aus. Er bittet auch weiterhin unter dem Stichwort „Flutopfer“ um weitere Spenden, die in voller Höhe an die von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Menschen weitergegeben werden.

Die Herzensengel sind nach den Worten von Schmitz dabei bemüht, ganz konkret in speziellen Einzelfällen zu helfen. Dabei soll jedoch nicht die Arbeit vor Ort in Merzig und im Saarland vernachlässigen, denn wie Schmitz betont, sehen die Herzensengel einer ihrer Kernaufgaben darin, Menschen in Not aus der Region in konkreten Einzelfällen zu helfen, insbesondere wenn sie durch das soziale Netz staatlicher und anderer Hilfen fallen.