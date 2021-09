„Herbstleuchten“ in Merzig : Garten der Sinne erstrahlt im Licht

Der Garten der Sinne wird am 17. und 18. September wieder stimmungsvoll beleuchtet. Foto: Landkreis Merzig-Wadern

Merzig „Herbstleuchten – Garten im Licht“ heißt es am Freitag, 17. September, und am Samstag, 18. September, im Garten der Sinne in Merzig. Hierzu laden der Landkreis Merzig-Wadern und die Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung mbH ein.

An beiden Abenden werden die Gartenzimmer mit Lichtinstallationen einzigartig in Szene gesetzt und musikalisch untermalt, wie der Landkreis ankündigt. Auf 32 000 Quadratmetern Gartenfläche können Besucher unter Einhaltung der Hygieneregeln flanieren, die Pflanzenwelt des Gartens in einer einmaligen Stimmung erleben und Musik genießen. Die Bands Dr3iklang und 4times Unplugged treten am Freitag, 17. September, ab 19 Uhr im Garten der Sinne auf. Das Brotdorfer Wohnzimmerkonzert wurde nach draußen verlegt und findet diesmal im Ambiente des Gartens statt.

Die drei Musiker von Dr3klang, Phil Kranz, Daniel Barth und Bastian Schmitt, treten mit Gitarre, Piano und Cajon als Akustik-Combo auf. Ihr Repertoire bietet Rock, Pop, Evergreens und Oldies. Die vier Musiker Nicole Geier, Sebastian Lehnert, Thomas Weiler und Marlon Besse bilden 4times Unplugged. Die Combo wartet neben Akustikgitarre und Schlagzeug auch mit einem Kontrabassspieler und einer Violinistin auf. Für den Gesang sorgen Sebastian Lehnert und Nicole Geier.

Am Samstag, 18. September, zeigen Musiker der Hochschule für Musik Saar ihr Können. In Kooperation mit den Musikfestspielen Saar findet ab 19 Uhr ein Wandelkonzert mit Ensembles wie Streichquartett, Bläserquintett, Bänkelsänger und Vokalquartett an mehreren Plätzen im Garten statt. Während der Veranstaltung wird im Garten eine Einbahnstraßen-Regelung umgesetzt, damit kein Begegnungsverkehr stattfinden kann, kündigt der Landkreis an.

Für den Einlass zur Veranstaltung stehen folgende Einlass-Zeiten zur Auswahl: 17.45 Uhr, 18.05 Uhr, 18.25 Uhr und 18.45 Uhr. Beim Einlass muss entweder der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Corona-Tests oder der Nachweis über eine vollständige Schutzimpfung oder über eine bereits erfolgte Corona-Infektion erbracht werden. Besucher müssen bei der Ticket-Buchung ihre Kontaktdaten hinterlassen. An der Abendkasse sind keine Tickets erhältlich.

Eine Karte kostet 15 Euro für Erwachsene (im Preis ist ein Trinkglas enthalten). Kinder unter zwölf Jahren bezahlen keinen Eintritt. Jugendliche von zwölf bis 18 Jahre bezahlen zehn Euro Eintritt. Eine Familienkarte kostet 35 Euro (zwei Erwachsene plus eigene Kinder unter 18 Jahren). Getränke werden bei der Veranstaltung nur in Flaschen angeboten. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Veranstaltungsgelände Pflicht.