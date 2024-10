Interview Henriette Schreiner Etwas von Jane Austen, etwas von Taylor Swift

Romantisch wird es bei Henriette Schreiner aus Brotdorf. Nicht etwa, weil sie frisch verliebt ist, sondern weil sei den brandneuen Song „Love at first page“ für die Werbekampagne der aktuellen Liebesromane bei den S. Fischer Verlagen performen darf. Sie werde das Gesicht des Ganzen sein und alle, die möchten, in die Romantikwelt entführen, kündigt die Sängerin und Darstellerin an.