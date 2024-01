Für Historienfans Neues Buch und neue Geschichtsausgabe

Dem Verfasser geht es bei seiner Arbeit nicht in erster Linie um eine linear-historische Abhandlung zur Friedhofsgeschichte, sondern er nähert sich über die (Be-)Deutung von Grabsymboliken auf den Gräbern des Friedhofs dem Thema der Vergänglichkeit an. Vor allem bei der Besprechung christlich-figurativer Symbole werden Merziger Biografien vorgestellt. Nicht zuletzt durch die Anerkennung der „Friedhofskultur in Deutschland“ als immaterielles Kulturerbe durch die Deutsche Unesco-Kommission im März 2020 rückten die Friedhöfe noch näher in den Blick der heimatgeschichtlichen Forschung. Unter dem Aspekt von Friedhofskulturen werden daher im Buch markante Punkte auf der Begräbnisstätte an der Propsteistraße thematisiert – etwa die Soldatengräber und das Grabfeld der Borromäerinnen. Zu eben jener Kultur wird vom Autor auch das Thema der Flora in besonders ausführlicher Weise erläutert, handelt es sich doch beim Propstei-Friedhof um einen heimlichen botanischen Garten der Stadt Merzig.