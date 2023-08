Weinkönigin Kim II. und Weinprinzessin Kim tragen jetzt ihre Kronen Saarländisches Moselweinfest : Was Heiko Maas über Obermosel-Wein und seine ehemaligen Kollegen verriet

Höhepunkt des 44. Saarländischen Moselweinfestes in Nennig war die Krönung der neuen Weinkönigin Kim II. und ihrer gleichnamigen Weinprinzessin Kim. Schirmherr Heiko Maas übernahm die Krönung – nicht ohne der scheidenden Weinkönigin Katharina Petgen und Prinzessin Maren Suffel ein großes Lob auszusprechen. „Ihr wart intelligente und anmutige Botschafterinnen des Weins von der Obermosel. Ich war in meiner Laufbahn als Politiker viel unterwegs in der Welt und habe keine Königin oder Prinzessin getroffen, die es mit euch hat aufnehmen können“, lobte der ehemalige Bundes-Außenminister und erntete dafür großen Beifall. Er fügte hinzu, dass er ja nun mit dieser Aussage keine diplomatischen Folgen mehr fürchten müsse. Gleichzeitig kündigte er aber auch an, dass er sich sicher ist, dass die beiden Nachfolgerinnen diese Aufgabe ebenfalls mit Bravour meistern werden.