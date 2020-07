Angriff bei Spaziergang in Merzig : Kleiner Hund stirbt nach Bissen von freilaufendem Hund

Angriff bei Spaziergang in Merzig

Ein freilaufender Hund hat einen anderen Hund so sehr gebissen, dass er das nicht überlebte. Auch sein Frauchen wurde verletzt.

Ein kleiner Hund ist am Montagabend gestorben, nachdem ein anderer Hund ihn gebissen hatte. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ging die Halterin des Hundes der Rasse Havaneser gegen 22 Uhr mit ihrem Vierbeiner am Blättelbornweiher in Merzig spazieren, als ein freilaufender Hund den Havaneser angriff. Die Hundehalterin versuchte zunächst, einzugreifen, wurde dann aber selbst von dem Hund gebissen.