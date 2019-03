Am Sonntagnachmittag ist ein Haus in der Rehstraße im Merziger Stadtteil Hilbringen teilweise eingestürzt. Das Gebäude ist kein Wohnhaus, sondern beherbergte in früheren Zeiten einmal eine Schreinerei.

