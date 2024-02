Verkauf beschlossen, „Leuchtturmprojekt“ geplant Wohnungen, Gastronomie und mehr: Im Haus Sonnenwald soll jetzt wieder Leben einkehren

Es ist der dritte Versuch: In das ehemalige Erholungsheim des Sozialverbandes VdK, das Haus Sonnenwald in Besseringen, soll wieder Leben einziehen. Im Wortsinn: Eine noch zu gründende Projektgesellschaft, der unter anderem die ACT Projekt GmbH & Co. KG um Geschäftsführer Christoph Rehlinger angehören soll, will hier Ferien- und Eigentumswohnungen mit Gastronomie und Freizeitangeboten einrichten. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisstadt Merzig hervor. Der Stadtrat hat dafür am Donnerstagabend im nichtöffentlichen Teil der Sitzung grünes Licht gegeben und den Verkauf des Areals beschlossen.