Von Seegemeinde gekauft „Unrealistisch und weltfremd“ – harsche Kritik an Plänen um altes Krankenhaus in Losheim

Losheim am See · Das ehemalige Krankenhaus in Losheim befindet sich nun im Besitz der Seegemeinde. Doch die Ratsfraktionen von CDU, SPD und Grünen kritisieren Aussagen des Bürgermeisters über die Pläne auf dem Areal – bezeichnen sie als „Vision“.

13.09.2024 , 16:00 Uhr

Das St. Josefskrankenhaus in Losheim ist seit 2020 geschlossen. Nun hat die Gemeinde Losheim am See das Areal gekauft. Foto: Ruppenthal

Von Volker Fuchs Leiter Reporter Ost/West