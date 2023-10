Handball-Saarlandliga Wenn der Trainer trotz eines klaren Siegs verzweifelt

Es ist eine der Fragen im Handballsport, die einen Trainer manchmal nachts nicht schlafen lässt: „Wie schaffe ich es, meinen Spielern beizubringen, klare Torchancen konsequent zu verwerten?“ Andreas Birk dürfte nach der jüngsten Saarlandliga-Partie seiner Mannschaft auch ein wenig an dieser Frage zu knabbern haben. Sein TuS Brotdorf gewann das Heimspiel gegen die Handballfreunde Saarbrücken am Sonntag zwar mit 30:21 (11:10). Doch über 100 Zuschauer in der Seffersbachhalle mussten mitansehen, wie den Spielern vor dem gegnerischen Tor reihenweise die Nerven versagten.