Handball TuS Brotdorf verliert den Faden – und siegt trotzdem

Eine Entscheidung der Schiedsrichter bringt die Gemüter in der Seffersbachhalle zum Kochen: Der TuS Brotdorf ist in Unterzahl – und nun muss auch noch Philipp Krangemann für zwei Minuten vom Feld. Die 25:21-Führung des Handball-Saarlandligisten droht bei noch zwölf Minuten Spielzeit zu bröckeln. Zu allem Übel bekommt die HSG TVA/ATSV Saarbrücken einen Strafwurf. TuS-Trainer Andreas Birk bringt Paul Oswald von der Bank. Mit einer blitzschnellen Reaktion pariert der Torhüter den Siebenmeter – und raubt damit den Gästen vor etwa 150 Zuschauern den letzten Nerv. Der TuS Brotdorf setzt sich in der Partie am Sonntag schließlich mit 32:25 (14:14) durch.