Handball-Saarlandliga : HSV Merzig/Hilbringen meldet sich mit Sieg zurück

Marcel Rudolph bejubelt den Sieg des HSV. Foto: Mohr/SaarSport News

Merzig Handball-Saarlandligist feiert klaren Erfolg in Niederwürzbach. Jetzt Pokal-Knaller gegen Liga-Spitzenreiter Völklingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lucas Jost

Der HSV Merzig/Hilbringen kann noch gewinnen. Nach zwei Unentschieden in Folge hat sich der Handball-Saarlandligist mit einem Auswärtserfolg beim TV Niederwürzbach zurückgemeldet. Am Samstag siegt er in der Würzbachhalle 34:24 (13:12).

„Es war ein sehr geiles Spiel. Wir hatten richtig Spaß am Handball. Jeder, der reinkam, hat sich reingeschmissen, es hat richtig Bock gemacht“, freut sich Marcel Rudolph über den sechsten Saisonsieg. War das Duell in Halbzeit eins, an deren Ende es 13:12 für die Gäste stand, noch ausgeglichen, kippte sie nach dem Seitenwechsel in Richtung des HSV. Der setzte sich zur 40. Minute auf 19:15 ab und gewann letztlich klar mit 34:24. Rudolph selbst traf fünfmal, Rückraumspieler Michael Arnold erzielte sogar zehn Tore.

Weiter ungeschlagen bleibt der HSV Merzig/Hilbringen mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter HSG Völklingen Tabellenzweiter der Saarlandliga. Beide Mannschaften treffen am kommenden Samstag in der zweiten Pokalrunde aufeinander. Anwurf in der Merziger Thielsparkhalle ist um 18 Uhr.

Der TuS Brotdorf konnte seine 15:12-Pausenführung bei der HSG Fraulautern-Überherrn am Samstag nicht in einen Sieg umwandeln. Schuld daran war ein Totalausfall im Angriff in der Schlussphase. Timm Reinert hatte den TuS per Strafwurf mit seinem achten Treffer 13 Minuten vor Ende noch mit 21:20 in Führung gebracht.