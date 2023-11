Handball Spitzenspiel unter umgekehrten Vorzeichen

Als die Kontrahenten an gleicher Stelle im Dezember aufeinandertrafen, waren die Rollen umgedreht. Die HSG Völklingen stand verlustpunktfrei an der Tabellenspitze, der HSV Merzig/Hilbringen war in Lauerstellung. Die Völklinger siegten damals mit 33:29. Doch in die laufende Saison sind sie nach dem Titelgewinn und dem anschließend verpassten Aufstieg in der Oberliga-Relegation mit Schwierigkeiten gestartet. Nach drei Niederlagen in den ersten vier Partien hatte die HSG bereits so viele Verlustpunkte wie am Ende der Meister-Saison. Es folgten zwei Siege, aktuell sind die Völklinger mit 6:6 Punkten Siebter.